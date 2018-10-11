Готовьтесь к перебоям в интернете: первый в истории глобальный сбой в Сети

Проблемы с интернетом могут возникнуть у четверти пользователей по всему миру. Причиной этого станет первая в истории смена криптографических ключей.

Компания ICANN, управляющая системами доменов и ip-адресов, произведет замену криптографических ключей. В связи с этим 11 октября пользователи Сети могут столкнуться со снижением скорости работы в сети и недоступностью сайтов.

«Хотя корпорация ICANN предполагает, что последствия замены ключей будут минимальными, ожидается что некоторый процент интернет-пользователей будут испытывать сложности», — говорится в сообщении корпорации.

Причем, сложности могут быть разного характера: у одних могут не открываться сайты, у других – замедлится скорость Интернета либо вовсе прекратиться его работа.

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Многие операторы и провайдеры по всему миру подготовились к этим изменениям. Например, в России обещают, что проблем с доступом в сети не будет у пользователей МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома».

Корпорация отмечает, что 11 октября – предварительная дата перехода на новые ключи. Точная дата будет утверждена 12 октября на заседании правления ICANN.

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