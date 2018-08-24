Готовы ли керченские больницы к отопительному сезону?

Состоялось заседание медицинского совета Керчи, на котором власти города обсудили с руководителями керченских учреждений здравоохранения вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

15 октября официально начнётся отопительный сезон, но подготовка к нему должна завершиться раньше на месяц. На данный момент лишь городская больница № 1 выполнила практически весь комплекс необходимых работ, который составляет 90% готовности к отопительному сезону.

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Представители городского совета и администрации Керчи обратили внимание руководителей медицинских учреждений на важность вовремя проведенных работ по теплоснабжению.

Также медики озвучили несколько вопросов, которые сейчас являются для медицинских учреждений и их сотрудников наиболее актуальными.

Власти города Керчи взяли на рассмотрение вопрос о нахождении в больницах людей без определенного места жительства, ведь после того, как их вылечивают, они остаются жить на больничных койках, получая уход медицинского персонала.

Еще одна важная тема была затронута на совете — медицинские осмотры и флюорография. Низкий процент работников предприятий целенаправленно проходят медосмотры. Медики отмечают, что увеличивается количество заболевших среди работающих людей. Врачи настаивают на необходимости проведения профилактических бесед с руководителями всех городских предприятий, ведь здоровье керчан должно быть на первом месте.

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