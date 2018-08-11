Готовы ли керченские школы к новому учебному году?

Глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН совместно с начальником управления образования Виктором ДАХИНЫМ проинспектировал школы города на их готовность к новому учебному году. Об этом написали на официальном сайте администрации города Керчь.

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Приемка образовательных учреждений проходила по всем требованиям и нормам РФ, а учитывая и то, что многие школы были построены уже очень давно, к ним был повышенный контроль.

К примеру, школе №5 уже почти 80 лет. Хоть в школе и проводится постоянный косметический ремонт, возраст школы дает о себе знать и недавно в учебном заведении частично обрушилось полочное перекрытие. Подрядная организация проведет ремонт школы, но в долго, так как в бюджете школы на данный момент нет таких денежных средств.

В школе №25 был проведен ремонт системы отопления, заменена часть окон, проведено новое освещение и оборудована новая кухня. Денежные средства на модернизацию учебного заведения были выделены со стороны города и управления образования. Все работы обошлись почти в 8 миллионов рублей.

В морском техническом лицее в начальных классах появилось новое мультимедийное оборудование. Но у школы есть и другие вопросы. Так, например, стадион из-за частых аварий на линии водоканала и ТЭЦ постоянно подвергается разрытию.

Глава администрации подчеркнул, что подготовка в этом учебном году значительно интенсивней, чем в прошлом.

«Сомнений нет, что все запланированные ремонтные и строительные работы будут закончены в установленный срок. Средства, которые выделяются на учебные заведения города, осваиваются качественно. В ближайшие годы наши сады и школы будут выглядеть совершено по-другому, а главное, изменения почувствуют наши дети», — отметил Сергей БОРОЗДИН.

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