Готовы ли керченские школы к учебному году?

Сегодня в Керчи проверили еще 3 школы на готовность к учебному году.

Сегодня проверку прошли школы номер 26, 17 и Гимназия №1. Осмотр проводили: глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН, секретарь Керченского местного отделения партии «Единая Россия» Евгений МАСЮТКИН, депутат Госсовета РК Ирина ЧЕРНЕНКО, председатель общественного совета Керчи Мая ХУЖИНА, депутаты городского совета и представители общественного совета и другие.

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По итогам проверки есть некоторые замечания. Глава городской Администрации дал распоряжение устранить все недочеты до 25 августа.

Критичных несоответствий нет. Общеобразовательные учреждения готовы к новому учебному году.

Проверка керченских школ

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