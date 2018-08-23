Готовы ли крымские котельные к отопительному сезону?

Проблем с подготовкой к отопительному сезону социальных объектов в Крыму не будет. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор ДОЙЧЕВ.

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«На сегодня проблем по подготовке к отопительному сезону детских садов, школ и других социальных объектов в Крыму нет, те проблемы, которые существуют, решаемы. Будет 100% готовность объектов к началу отопительного сезона», — заверил он.

Он также отметил, что все котельные, которые находятся на балансе у предприятия обеспечены необходимым для отопительного сезона топливом.

Директор ГУПа также рассказал, что основной вид топлива, который используют на предприятиях – природный газ, но некоторые работают на жидком и твердом топливе.

Запасом топлива они обеспечены до 1 февраля 2019 года.

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