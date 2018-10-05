Грабеж средь бела дня: как керчанка сходила в гости

Полицейские Керчи обвинили 30-летнюю местную жительницу в совершении кражи.

Установлено, что безработная ранее судимая керчанка, придя в гости к знакомой своего сожителя, воспользовавшись отсутствием внимания к себе, похитила золотое кольцо и сережки, которые в дальнейшем сдала в ломбард. Вырученными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность подозреваемой и изъяли из ломбарда похищенные ювелирные изделия.

В совершении преступления злоумышленница созналась и написала явку с повинной. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.

За кражу с причинением значительного ущерба предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

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