Грабитель украл у керчанки сумочку

Грабитель украл у керчанки сумочку

В полицию за помощью обратилась керчанка с просьбой разыскать неизвестного мужчину, который посреди белого дня выхватил из ее рук сумочку и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В течение короткого времени полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Он признался, что похитил сумку с целью собственной наживы.

Похищенное имущество было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За грабеж ему грозит наказание от обязательных работ на срок до 480 часов до лишения свободы на срок до четырех лет.

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