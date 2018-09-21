График дорожных работ на эстакаде в Керчи 

Чтобы не попасть в пробку на Солнечном, сохраните себе график проведения дорожных работ на путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда.
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В ночь с 22 на 23 сентября будут производить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по полосе в направлении из Аршинцево в центр со стороны Аршинцево.
23 и 24 сентября эта полоса будет закрыта для движения, чтобы стабилизировался уложенный слой.
В ночь с 24 на 25 сентября будут производить аналогичные работы по второй полосе. Движение будет организованно уже по новому покрытию.
25 и 26 сентября полоса будет закрыта для стабилизации.
27 сентября будет открыто рабочее движение по путепроводу.