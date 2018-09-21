График дорожных работ на эстакаде в Керчи

Чтобы не попасть в пробку на Солнечном, сохраните себе график проведения дорожных работ на путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда.

Читайте: Начались работы на ШГС: пробка от Института

В ночь с 22 на 23 сентября будут производить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по полосе в направлении из Аршинцево в центр со стороны Аршинцево.

23 и 24 сентября эта полоса будет закрыта для движения, чтобы стабилизировался уложенный слой.

В ночь с 24 на 25 сентября будут производить аналогичные работы по второй полосе. Движение будет организованно уже по новому покрытию.

25 и 26 сентября полоса будет закрыта для стабилизации.

27 сентября будет открыто рабочее движение по путепроводу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.