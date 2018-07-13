Когда у керчан не будет света?

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в июле в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

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1-3 августа

ул. Андрея Первозванного, 2, ул. Кирова, 89,

ул. Войкова, 15-23 (нечет), ул. Радио, 18, 20, 23, 35а, ул. Казакова, 37-47 (чет), ул. Славы, 2-6 (чет),

ул. Бардина, 1, 3.

ул. Розы Люксембург, 11, 13, 15-22, ул. 1-й Пятилетки, 11-13, 38, 38а, 40, ул. 2-й Пятилетки, 6,

ул. Спартака, 7, 10-24 (чет), ул. Софьи Перовской, 7, 9, 11-21, 23, 28, ул. 1-го Мая, 12, 14-32, 34, 36, 38.

ул. Степана Разина, 10, 12, 3-23 (нечет), пос. 3-й Самострой, пос. 5-й Самострой, пос. Красная Керчь, ул. Ворошилова, 24а, 27-37(нечет), 37б; ул. Блюхера, 3

6-10 августа

ул. Генерала Петрова, 22, 24, ул. Всесоюзная, 1-9 (нечет), 10, ул. Кирова, 163, ул. Студенческая, 5,

ул. Фестивальная, 6, ул. Ленина, 8-30 (чет), ул. 23 Мая, 101, ул. Театральная, 6, 8.

ул. Короленко,3- 32, 34-42а (чет), ул. Островского, 2-47, 49, 51, ул. Гагарина, 45, 55, ул. Шевченко, 3-34, 36, ул. Лучевая, 1а, 2, ул. Вишневая, 47.

13-17 августа

пер. Подгорный, 6-15, 17, 19, ул. Горная, 1, 3-13, 15-21 (нечет), ул. Подмаячная, 1, 3, ул. 8 Марта, 1-56, ул. Подполковника Рудя, 1, 3-24, 26-44(чет), ул. Подгорная, 1, 2-16 (чет), ул. Чехова, 21, 23-48,

50-70(чет), ул. Колхозная, 28-58 (чет), 59-65, 67-75 (нечет), пер. Колхозный, 6-10 (чет).

пер. Агломератчиков, 8-22 (чет), пер. 1-й Приморский, 3, 5, 6, пер. 2-й Приморский, 4-10 (чет), пер. 3-й Приморский, 3, 5, ул. Верхнеприморская, 30-64, 66, пер. Молодогвардейцев, 2-7, ул. Мухлынина, 1-20, пер. Поветкина, 1-8, 10, 12, 12а, ул. Фурманова, 76, 84-100 (чет), ул. Франко, 41-57, 59-63 (нечет), ул. Урицкого, 51, 53-68, 70, 72.

ул. Карташова, 72-100 (чет), 41а-65 (нечет);

ул. Короленко, 50-70 (чет), 39-57(нечет);

ул. Шевченко, 39, 41-57,ул. Смежная, 3, 4, 6,

ул. Вишневая, 24-32 (чет), 33-58, 60-94 (чет).

20, 22-24 августа

ул. Кулакова, 31-39 (нечет), 40-86, 88-116 (чет),

ул. Большая, 11-77 (нечет), 78-114, пер. Виноградный, 1а-33 (нечет), 4, 6, пер. Лагерный, 3, 5, 10-20 (чет), ул. Шмидта, 4, 48-57, 59, пер. Балтийский, 2а, 3-6, пер. Школьный, 2, 4, 1-9 (нечет), пер. 2-й Школьный, 4-6, пер. Степной,4-10, пер. 1-й Степной, 5-8, 10.

пер. 2-й Степной, 1а-5 (нечет), 4-10 (чет); пер. 3-й Степной, 11-15 (нечет), 14, 20-24 (чет), пер. Левищева, 12, 14-23, ул. Провалова, 33, 38-52(чет), ш. Вокзальное, 131, 131а,140, ул. Парусная,

ул. Скасси, ул. Бутримова, ул. Нижнесадовая, ул. Верхнесадовая, ул. Рудневой, ул. Фонтанная, ул. Крутая, ул. Грушевая, пер. 1-й Садовый, пер. 2-й Садовый, пер. 3-й Садовый, ул. Золотокурганная .

24 августа

ул. Карла Маркса, 31, ул. Ленина, 28, ул. Театральная, 8.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

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