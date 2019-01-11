График отключения света в Керчи на февраль 2019 года

В связи с плановым ремонтом электрооборудования в феврале 2019 года в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Об этом сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго».

Сотрудники предприятия напоминают, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить стабильное энергоснабжение и просят с пониманием отнестись к отключению электроэнергии, а также рекомендуют отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

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График отключения света в Керчи

1 февраля (капремонт)

ул. Мирошника, 1-5 (нечет), 2а, 6, 8; ул. Полевая, 2-19; ул. Гайдара, 1, 17.

4-8 февраля (капремонт и техобслуживание)

ул. Чкалова, 22-124 (чет), 55-141 (нечет); ул. Декабристов, 17-39 (нечет), 20-24 (чет), 50; ул. Федяева, 29; ул. Воровского, 2-18; ул. Турчинского, 3-23 (нечет), 35, 42, 70-76 (чет); ул. Гладкова, 29-43 (нечет), 40-46 (чет), 51, 60-66 (чет), 67, 74-82 (чет); ул. Маяковского, 37-51 (нечет), 40-60 (чет); ул. Некрасова, 7-25 (нечет), 11, 32, 34а, 38, 40; пер. Артиллеристов, 3, 4; ул. Гоголя, 3-14, 16-30 (чет), 43-65 (нечет); пер. Загорный, 6-12 (чет); ул. Пушкина, 11, 13а, 42-58 (чет); ул. Чернышевского, 9, 16-22 (чет); ул. Дзержинского, 14-24; ул. Зеленая, 15, 16, 16а, 17; ул. Фролова, 9-16, 18; пер. Краснодонский, 1-13, 15; ул. Ващенко, 2-36 (чет); ул. Тимирязева, 1а-30, 32-44 (чет); ул. Бершанской, 3-16, 18-24 (чет); ул. Кокорина, 114; ул. 450 Квартал, СПК «Орбита»; ул. Курортная, 11; пер. Юннатов, 4, 14-20 (чет); ул. Клары Цеткин, 9; ул. Ульяновых, 1, 2б, 2в, 3, 3а; ул. Олега Кошевого, 18-20; ул. Нестерова, 29; ул. Кавказская, 15-21 (нечет); ул. Цибизова, 4, 19; ул. Орджоникидзе, 10а, 12.

11-15 февраля (капремонт и техобслуживание)

ул. Войкова, 20-30 (чет); ул. 1-й Пятилетки, 29, 30; ул. 12 Апреля, 16,18; ул. Энгельса, 26; ул. Десантная, 3-28, 30, 32; ул. Холмистая, 2-12 (чет), 3, 5; ул. Низинная, 3, 4-10 (чет); ул. Бахчевая, 1-35 (нечет), 4-40 (чет); пер. Катерный, 1, 2, 3, 3а, 4; ул. Крымская, 1-36; ул. Науменко, 15-17; пер. Крымский, 24-28 (чет); ул. Куйбышева, 32-35, 37-45 (нечет); ул. Ульяновых, 35, 37, 39; ул. Маяка, 2б; ул. Архитектурная,10/1.

18-21 февраля (техобслуживание)

ул. Клары Цеткин, 11, 13; пер. Юннатов, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15; ул. Капитана Алиева, 5; ул. Назаренко, 8-12 (чет), 18, 20; ул. 1-й Пятилетки, 50, 52, 56, 58; ул. Голощапова, 2-6; ул. Лазо, 1-45, 47-51 (нечет).

18-22 февраля (техобслуживание)

ул. Гагарина, 3; ул. Щорса, 8-12 (чет); пер. 1-й Щорса, 3-9; пер. 2-й Щорса, 4-8 (чет); ул. Заречная, 28, 30, 36.