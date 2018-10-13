График отключения света в Керчи на ноябрь 2018 года

В связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Об этом сообщает государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго».
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
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График отключения света в Керчи
1-2 ноября
ул. Желябова, 2, 4-31, 30а, 41, 43; ул. 1-я Нагорная, 3, 4, 7, 7б; ул. 1-я Эспланадная, 33, 36, 39-57 (нечет); пер. 1-й Нагорный, 1, 3-10, 12; ул. Челова, 46-56 (чет), 51; пер. 4-й Эспланадный, 4, 6; ул. Шлагбаумская, 1, 2, 4-23, 25; пер. 3-й Эспланадный, 3-6, 8-18 (чет); ул. Крупской, 10-13, 15, 28-36 (чет); ул. 23 Мая, 1а-46, 48, 50; пер. 3-й Пугачевский, 13а-17 (нечет); пер. 1-й Пугачевский, 14, 23; пер. 2-й Пугачевский, 20-23, 25, 27; ул. Пушкина, 4-7, 9-75 (нечет), 14-46 (чет); пер. Тупиковый, 2-10 (чет); ул. Белинского, 20, 31; ул. Чкалова, 62-74 (чет); ул. Гоголя, 4, 31-37 (нечет).
6-9 ноября
ул. 1-я Митридатская, 4-32 (чет); ул.2-я Митридатская, 2-48 (чет), 31-39 (нечет); пер. 2-й Босфорский, 6; ул. 3-я Митридатская, 1-15, 2а; ул. Свердлова, 1, 12, 14, 26, 28; ул. 51-й Армии, 5/11; ул. Рыбакова, 1-3, 5; ул. 23 Мая, 176, 178, 182; ул. Айвазовского, 3; ул. Голощапова,7-15, 17, 19; ул. Воинов-Интернационалистов, 6, 8; ул.1-й Пятилетки, 60, 62; ул. Генерала Петрова, 24, 62, 64, 66; ул. Олега Кошевого, 7, 16; ул. Матросова, 3; ул. Ульяновых, 1; ул. Радищева, 1-73 (нечет), 6, 12-64 (чет); ул. Жуковского, 16; ул. Кубанская, 1-34, 36; ул. Грибоедова, 1, 1а, 3; ул. Прохладная, 35, 37.
12-16 ноября
ул. Горького, 2б, 2в, 2г, 2д; ул. Маршала Еременко, 36; ул. Степана Разина, 3, 5, 10; ул. Орджоникидзе, 110-126 (чет), 123а; пер. Кузнечный, 1-9, 11; ул. Ульяновых, 36-48 (чет); пер. Корабельный, 1-4, 3а, 3б, 6; пер. Каменный, 2, 4-19; ул. Стрижевских, 1-41 (нечет), 4-38а (чет); ул. Сельская, 1а, 4-34 (чет); ул. Левина, 3-31, 33-45 (нечет); пер. Перекопский, 4-22 (чет); пер. Красногвардейский, 2; ул. Красногвардейская, 1, 3-41; ул. Разъездная, 21-29 (нечет), 30; ул. Полевая, 21-33, 35; ул. Керченская, 1-25, 27-31 (нечет).
19-23 ноября
ул. Чернышевского, 17-47 (нечет), 24-62 (чет); ул. Турчинского, 2, 10-20 (чет); ул. Гладкова, 1а, 3-11, 13-23 (нечет), 30, 32; ул. 2-я Нагорная, 2-21, 23-67 (нечет), 30-58 (чет); ул. Декабристов, 41; ул. 1-я Эспланадная, 48-72 (чет), 59-95 (нечет); пер. 2-й Нагорный, 4, 10; ул. 1-я Нагорная, 2-27, 29, 31; ул. Желябова, 36; ул. 23 Мая, 2; ул. Федяева, 1-21, 23, 25; ул. 1-я Железнодорожная, 1-36, 38-56 (чет); ул. Локомотивная, 3-49 (нечет); ул. Доева, 1-36, 38-54 (чет); ул. Станционная, 8-14, 16-32 (чет); ул. Александровского, 46; пер. Станционный, 1-9, 11; ул. Логвинова, 1, 1а; ул. Галкина, 48, 49
На время проведения работ рекомендуется отсоединять электроприборы от сетей во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Во время проведения работ возможны отклонения от графика.