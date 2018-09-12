График отключения света в Керчи на октябрь 2018 года

В связи с плановым ремонтом электрооборудования в октябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Об этом сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

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Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

График отключения света в Керчи

1- 5 октября (Капремонт)

ул. Кулакова, 1-31 (нечет), 4-40а (чет); ул. Стратейчука, 3-9, 11/4; пер. Марунченко, 3а, 4-8 (чет), 5; ул. Провалова, 6-34 (чет); ул. Егорова, 3-7а, 8; Вокзальное шоссе, 69-103 (нечет), 105-119 (нечет), 139; пер. Флотский, 1-16, 18; ул. Орджоникидзе, 110, 123; ул. Рыбакова, 11-59 (нечет), 28, 36-84 (чет), 65-69 (нечет); пер.1-й Митридатский, 4-36 (чет); пер. 2-й Митридатский, 5-13 (нечет); пер. Безбожников, 3-7 (нечет); ул. Пантикапейская, 1-9; пер. Пантикапейский, 1-8, 10-16 (чет); пер. 23 Мая, 10

8 -12 сентября (Капремонт)

ул. Десантная, 2-28, 30, 32; ул. Холмистая, 2-12 (чет), 3, 5; пер. Катерный, 1-4; ул. Низинная, 3, 4-10 (чет); ул. Бахчевая, 1-36, 38, 40;

ул. Бориса Тасуя, 3-23 (нечет), 12, 14; ул. Братьев Перепелицы, 16-42 (чет), 21-43/35 (нечет); ул. Фрунзе, 33; пер. Ломаный, 1а-19 (нечет), 6-22 (чет); ул. Бувина, 4-12 (чет); ул. Голощапова, 2-6; ул. Капитана Алиева, 5; ул. Назаренко, 8-12 (чет), 18, 20; ул. 1-й Пятилетки, 50-58 (чет); ул. Сергея Лазо, 1-45, 47-51 (нечет) ;

8 -12 сентября (Техобслуживание)

15-19.10.18 ул. Береговая, 1, 6-24 (чет); ул. 1-я Береговая, 6-16 (чет); ул. 2-я Береговая, 2-14 (чет); пер. Расковой, 1, 3-6; ул. Репина,1, 4, 6, 6а; ул. Сипягина, 2-12 (чет); ул. Крестьянская, 1-10 (чет); ул. Школьная, 1, 3, 2-8 (чет); ул. Войкова,15-23 (нечет); ул. Радио, 18, 20, 23; ул. Казакова, 39-47 (нечет); ул. Славы, 2-6 (чет); ул. Бардина, 1, 3 РП-3; ВЛ 0,4 кВ Л-1, 6 ЗТП-228

Техобслуживание

22 26 октября (Техобслуживание)

ул. Блюхера,13-25 (нечет); Индустриальное шоссе, 1, 7-13 (нечет), 21-27 (нечет); ул. Ворошилова, 6, 8, 10;

ул. Турчинского, 2, 10-20 (чет); ул. Гладкова, 1а-23 (нечет), 4-10 (чет), 30, 32; ул. 2-я Нагорная, 2-21, 23-27 (нечет), 42-58 (чет), 45-67 (нечет); ул. Декабристов, 41; ул.1-я Эспланадная, 48-72 (чет), 59-95 (нечет); пер. 2-й Нагорный, 4, 10; ул.1-я Нагорная, 2-11, 13; ул. Желябова, 36; ул. Чернышевского, 47 ВЛ 10 кВ «ПС «Альбатрос» яч. 19,26-ТП-460,468»;

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