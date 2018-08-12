График отключения света в Керчи на сентябрь 2018 года

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в сентябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии

График отключения света в Керчи

03-07 сентября

ул. Шлагбаумская, 32; ул. Новогодняя, ул. Низинная, ул. Катерная, ул. Кристи, ул. Старостина, ул. Десантная, 27-31 (нечет), 36-40 (чет); ул. Ермака, ул. Сигнальная, пер. Подгорный, 16-28 (чет), 21, 23; пер. Подмаячный, 2, 4-9; пер. Гвардейский, 3-20, 22-40 (чет); пер. Каховский, 3-8а, 9-15 (нечет); пер. Паши Ангелиной, 2-33, 35; ул. Фрунзе, 8-30 (чет); пер. Ломаный, 24; ул. Шевякова, 24-46 (чет), 37-61 (нечет); пер. Алебастровый, 12-20, 22; пер. Ломоносова, 3-15, 17-21 (нечет); ул.12 Апреля, 25-53 (нечет), 34-50 (чет); ул. 2-й Пятилетки, 6, 8, 14, 16, 18-21; ул. Сурикова, 6, 8; ул.1-й Пятилетки, 19, 21; ул. Розы Люксембург, 19, 21, 28; ул. Суворова, 14, 16, 18-22; ул. Отдельной Приморской Армии, 21; ул. Генерала Кулакова, 87-135 (нечет), 116а-154 (чет); пер. Печенкиной, 1-21 (нечет), 4-8 (чет); пер. Рясиной, 2-5; пер. 6-й Степной 1-8; пер.5-й Степной, 1-10, 12, 17, 19-24; пер. 4-й Степной, 3-13, 15-23 (чет), 20-26 (чет); ул. Провалова, 55, 57, 76-92 (чет); ул. Челядинова, 2-20, 22-44 (чет); ул. Большая, 115-157, 159-167 (нечет); ул. Шмидта, 69, 70, 72-81; ул. Международная, 15-30; ул. Костенко, 3-22; ул. Ярошенко, 16-36 (чет); ул. Рясиной, 8, 10; ул. Кривуляк, 2, 3-9а (нечет).

10-14 сентября

ул. Фабричная,1/2; ул. Горная, 1, 3-9, 12, 15-21 (нечет); пер. Подгорный, 6-15, 17, 19; ул. Подмаячная, 1а, 3; ул. 8 Марта, ул. Подполковника Рудя, ул. Подгорная;

ул. Колхозная, 2-27, 29-55 (нечет); ул. Шахматная, 3, 7; пер. Рыбацкий, 4-8 (чет), 13, 15; ул. Верхнеприморская, 1-29; пер. Колхозный, 7; ул. Чехова, 20, 22; ул. Рыбакова, 11-59 (нечет), 28, 36-84 (чет), 65-69 (нечет); пер. 1-й Митридатский, 4-36 (чет); пер. 2-й Митридатский, 5-13 (нечет); пер. Поля Дюбрюкса, 3-7 (нечет); ул. Пантикапейская, 1-9; пер. Пантикапейский, 1-8, 10-16 (чет); пер. 23 Мая, 10; ул. Пирогова, 2, 6; ул. Госпитальная, 11, 13-19, 21, 23, 24; ул. Шлагбаумская, 24-32 (чет), 31, 33; ул. Крупской, 17-25 (нечет), 38-46 (чет).

17-21 сентября

ул. Ленина, 21, 28, 34-46 (чет); ул. Театральная, 6, 8, 26/14, 34; пер. Спортивный, пер. Митридатский, 2; ул. 23 Мая, 103, 117-123 (чет), 134-158 (чет); пер. 23 Мая, 3, 14, 16; ул. Ленина, 28.

24-28 сентября

ул. Тургенева, 5-9, 16, 18; ул. Красная, 2-40, 42-48 (чет)

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