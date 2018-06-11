График плановых отключений электроэнергии в Керчи на июль 2018 года

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в июле в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

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2-6 июля

ул. Международная, 1-14; ул. Днепровская, 4, 10; ул. Ученическая, 1, 3; ул. Кривуляк, 4, 8а; пер. Кривуляк, 8; ул. Ефановой, 8, 10, 14; ул. Ярошенко, 2-14 (чет), 23.

ул. Гагарина, 25-53 (нечет), 38, 40, 58, 60; ул. Богдана Хмельницкого, 3-32, 34; ул. 1-я Сотня, ул. Лозовая, ул. Голубиная, ул. Кооперативная, ул. 2-я Сотня; ул. Кирова, 65, 67, 73, 75; ул. Горького, 20

9-13 июля

ул. Цымбал, 1-40, 39а, 42; ул. Бершанской, 1-24, 26-40 (чет),ул. Нижне-Садовая,18-24 (чет), 89-143 (нечет), 134, 152, 162, 162а, 178-182 (чет), 192, 196; ул. Верхне-Садовая, 34-69; ул. Студенческая, 2-12 (чет); ул. Казакова, 44-48 (чет); ул. Славы, 9-19 (нечет), 12; ул. Кирова, 112-134 (чет), 169; ул. Прибойная, 17-71 (нечет), 22-64 (чет); ул. Московская, 1-48, 50-62 (чет); ул. Пушкаренко, 2; ул. Пляжная

16-20 июля

ул. Казакова, 51; ул. Ворошилова, 7; бульвар Пионеров, 3

ул. Парахина, 1, 2-36 (чет), 5, 7а, 11а; ул. Коммунаров, 1-27 (нечет); ул. Макарова, 1, 3, 2а-8 (чет), ул. Свердлова, 6; ул.Театральная, 37,40а.

23-27 июля

ул. Пугачева, 1-7а, 8, 14, 14а; ул. Курсантов, 2; ул. Госпитальная, 1-8, 10; пер.1-й Пугачевский, 1-11, 13-21 (нечет); пер. 2-й Пугачевский, 1-23 (нечет), 14-18 (чет); пер. 3-й Пугачевский, 1-9 (нечет), 2; пер. 4-й Пугачевский, 1-8, 10-14 (чет); пер. 1-й Эспланадный, 2а-16 (чет), 3а, 5; пер. 2-й Эспланадный, 7, 9; пер. 3-й Эспланадный, 13-17 (нечет), 24-28(чет); ул. Челова, 1а-31а (нечет), 32-40 (чет), 54а; ул. 1-й Эспланадная, 1-27, 29-37 (нечет), 34

23-31 июля

ул. Береговая, 1, 6-24 (чет); ул. 1-я Береговая, 6-16 (чет); ул. 2-я Береговая, 2-14 (чет); пер. Рясиной, 1, 3-6; ул. Репина, 1, 4, 6, 6а; ул. Сипягина, 2-12 (чет); ул. Крестьянская, 1-10 (чет); ул. Школьная, 1-4, 6, 8.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (36561) 4-18-83.

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