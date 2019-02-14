График плановых отключений света в Керчи на март 2019 года

Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с техобслуживанием и плановым ремонтом электрооборудования в марте 2019 года в период с 8:00 до 17:00 в Керчи будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение.

На предприятии просят с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

График плановых отключений света в Керчи на март 2019 года

1 марта

ул. Свердлова, 39

4-7 марта

ул. Мира, 2-10 (чет); ул. Черноморская, 10; ул. Орджоникидзе, 28, 30, 37; ул. Объездная, ул. Юзобинского, 1-11 (нечет), 2, 2а, 12, 20; ул. Холмогорская, ул. Главная, ул. Панкратова, ул. Афанасьева, 1, 3, 3в, 3б, 10; ул. Восточная, 3, 7; ул. Олега Кошевого, 22, 24-26; ул. Интернациональная, 1а-8, 10-18 (чет); ул. Выгонная, 39, 41, 68-74 (чет); ул. Карла Либкнехта, ул. Тополевая, 38-44 (чет), 39; ул. Котовского, 54

11-15 марта

ул. Курортная, 5; ул. Ульяновых, 45; пер. Юннатов, 1/7; Шоссе Героев Сталинграда, 4, 4/1, 4/2, 23; пер. Орджоникидзе, 5, 7, 7а, 7б, 17; ул. Первых Космонавтов, 11; ул. Разъездная, 21-31 (нечет); ул. Стрижевских, ул. Сельская, 1а, 4-34 (чет); ул. Левина, пер. Перекопский, 4-22 (чет); пер. Красногвардейский, ул. Полевая, 21-33, 35; ул. Керченская, 1-25, 27-31 (нечет); пос. Красная Керчь

19-22 марта

ул. Казакова, 44-48 (чет); ул. Славы, 9-19 (нечет); ул. Студенческая, 2-12 (чет),13; ул. Кирова, 112-134 (чет), 169; ул. Прибойная, 17-71(нечет), 22-64 (чет); ул. Рубежная, 3,5, 30-54 (чет); пос. 3-й Самострой, пос. 5-й Самострой, пос. Красная Керчь, ул. Мусиенко, ул. Декольная, ул. Литейная, ул. Провалова, 33-57 (нечет), 58-92 (чет); пер. 1-й Степной, пер. 2-й Степной, пер. 3-й Степной, пер. 4-й Степной, пер. 5-й Степной, пер. 6-й Степной, ул. Чернявского, 1, 3, 4; ул. Левищева, 2б-32 (чет); ул. Международная, 32-40, 42, 44, 51-57 (нечет); пер. Рясиной, ул. Отвальная, 1-22; ул. Сахарова, ул. Эски-Крым, ул. Кипчака, ул. Амет-Хана Султана, ул. Сараймин, ул. Абденнановой, ул. Печениной, ул. Кулакова, 87-135 (нечет), 116-178 (чет); ул. Челядинова, ул. Большая, 134, 143; ул. Суворова, 23

25-29 марта

ул. Клары Цеткин, 19,21; ул. Ульяновых, 33-39(нечет); пер. Майский, 4, 5, 8, 7; ул. Ворошилова, 11, 11а

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.