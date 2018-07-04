График приема граждан сотрудниками МВД Керчи на июль

Управление МВД России по г. Керчи информирует о графике приема граждан руководящим составом служб и подразделений Управления в июле 2018 года.
Прием граждан начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.
Прием граждан руководством УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).
|Должность,
(по каким вопросам ведет прием)
|Ф.И.О.
|Дата,
день недели
|Время
|Начальник Управления
|Ткаченко Николай Николаевич
|16.07.2018 г.
понедельник
|16.00 — 18.00
|Заместитель начальника управления
|Назаров
Валерий Владимирович
|
24.07.2018 г.
вторник
|16.00 – 18.00
|Заместитель начальника управления – начальник следственного отдела
|Маркевич
Ирина Васильевна
|13.07.2018 г.
пятница
|16.00 – 18.00
|Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
|
Щербаков Иван Валерьевич
| 09.07.2018 г.
понедельник
30.07.2018г.
понедельник
|16.00 – 18.00
|Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Усачев
Дмитрий Александрович
|
14.07.2018 г.
суббота
27.07.2018 г.
пятница
|10.00 – 12.00
17.00 – 20.00
|Начальник отделения дознания
(по вопросам проведения дознания)
|Трифонов
Антон Валентинович
|17.07.2018 г.
вторник
|16.00 – 18.00
|Должность
|Ф.И.О.
|Дата,
день недели
|Время
|Адрес приема граждан
|Врио начальника отдела полиции № 1
УМВД России по
г. Керчи
|Цаповская Елена Владимировна
|
10.07.2018 г.
вторник
|
16.00-18.00
|г. Керчь,
ул. В.Шоссе, 42
|Врио начальника
отдела полиции № 2
УМВД России по
г. Керчи
|Гуськов
Алексей
Иванович
|
02.07.2018 г.
16.07.2018 г.
понедельник
|16.00-18.00
|г. Керчь,
ул. Орджоникидзе,
1 «А»
|Начальник отдела полиции № 3
УМВД России по
г. Керчи
|Холап
Василий Павлович
| 16.07.2018 г.
понедельник
|15.00-17.00
|г. Керчь,
ул.
Р. Люксембург, 2
|Начальник пункта полиции №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем)
|Бакан
Андрей Николаевич
|последний понедельник месяца
|15.00-17.00
|г. Керчь,
ул. Цементная слободка (административный корпус)
|Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Керчи
|Паутов
Олег
Валерьевич
|каждый
понедельник
каждую
среду, субботу месяца
|14.00-16.00
9.00 -11.00
|г. Керчь,
ул. Д. Глухова, 5
|Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи
|Брагэ Сергей Михайлович
|первый, второй, третий
вторник месяца
|15.00-17.00
|г. Керчь,
ул. Комарова, 7
каб. № 10
|Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи
|Левченко
Ирина
|первый, второй, третий
четверг месяца
|15.00-17.00
|г. Керчь,
ул. Комарова, 7
каб. № 4