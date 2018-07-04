График приема граждан сотрудниками МВД Керчи на июль

Управление МВД России по г. Керчи информирует о графике приема граждан руководящим составом служб и подразделений Управления в июле 2018 года.

Прием граждан начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.

Прием граждан руководством УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).

График

приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи

Должность, (по каким вопросам ведет прием) Ф.И.О. Дата, день недели Время Начальник Управления Ткаченко Николай Николаевич 16.07.2018 г. понедельник 16.00 — 18.00 Заместитель начальника управления Назаров Валерий Владимирович 24.07.2018 г. вторник 16.00 – 18.00 Заместитель начальника управления – начальник следственного отдела Маркевич Ирина Васильевна 13.07.2018 г. пятница 16.00 – 18.00 Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Щербаков Иван Валерьевич 09.07.2018 г. понедельник 30.07.2018г. понедельник 16.00 – 18.00 Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Усачев Дмитрий Александрович 14.07.2018 г. суббота 27.07.2018 г. пятница 10.00 – 12.00 17.00 – 20.00 Начальник отделения дознания (по вопросам проведения дознания) Трифонов Антон Валентинович 17.07.2018 г. вторник 16.00 – 18.00

График

приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи

Должность Ф.И.О. Дата, день недели Время Адрес приема граждан Врио начальника отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи Цаповская Елена Владимировна 10.07.2018 г. вторник 16.00-18.00 г. Керчь, ул. В.Шоссе, 42 Врио начальника отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи Гуськов Алексей Иванович 02.07.2018 г. 16.07.2018 г. понедельник 16.00-18.00 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1 «А» Начальник отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи Холап Василий Павлович 16.07.2018 г. понедельник 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Р. Люксембург, 2 Начальник пункта полиции №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем) Бакан Андрей Николаевич последний понедельник месяца 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Цементная слободка (административный корпус) Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Керчи Паутов Олег Валерьевич каждый понедельник каждую среду, субботу месяца 14.00-16.00 9.00 -11.00 г. Керчь, ул. Д. Глухова, 5 Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи Брагэ Сергей Михайлович первый, второй, третий вторник месяца 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб. № 10 Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи Левченко Ирина

Николаевна первый, второй, третий четверг месяца 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб. № 4

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