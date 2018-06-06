График приема граждан сотрудниками МВД Керчи

Управление МВД России по г. Керчи информирует о графике приема граждан руководящим составом служб и подразделений Управления в июне 2018 года.
Прием граждан начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00). В дни приема граждан запись не ведется.
Прием граждан руководством УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).
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График приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи
|Должность (по каким вопросам ведется прием)
|ФИО
|Дата
|Время
|Начальник Управления
|Ткаченко Николай Николаевич
|18.06.2018
|16:00 — 18:00
|Начальник полиции
|Копылов Юрий Михайлович
|11.06.2018
|16:00 — 18:00
|Заместитель начальника управления
|Назаров Валерий Владимирович
|05.06.2018
|16:00 — 18:00
|Заместитель начальника управления — начальник следственного отдела
|Маркевич Ирина Васильевна
|22.06.2018
|16:00 — 18:00
|Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
|Щербаков Иван Валерьевич
|14.06.2018
25.06.2018
|16:00 — 18:00
|Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
|Михайлусов Александр Николаевич
|27.06.2018
|16:00 — 18:00
|Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Усачев Дмитрий Александрович
|16.06.2018
22.06.2018
|10:00 — 12:00
17:00 — 20:00
|Начальник отделения дознания (по вопросам проведения дознания)
|Трифонов Антон Валентинович
|19.06.2018
|16:00 — 18:00
|Начальник отдела по работе с личным составом (по кадровым вопросам)
|Зарубина Лилиана Валериевна
|20.06.2018
|16:00 — 18:00
График приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи
|Должность
|ФИО
|Дата
|Время
|Адрес приема граждан
|Начальник отдела полиции №1 УМВД России по г. Керчи
|Нистрян Игорь Анатольевич
|08.06.2018
|16:00 — 18:00
|г. Керчь, ул. В. Шоссе, 42
|Врио начальника отдела полиции №2 УМВД России по г. Керчи
|Горный Игорь Анатольевич
|11.06.2018
25.06.2018
|16:00 — 18:00
|г. Керчь, ул. Орджоникидзе 1-А
|Начальник отдела полиции №3 УМВД России по г. Керчь
|Холап Василий Павлович
|04.06.2018
18.06.2018
|15:00 — 17:00
|г. Керчь, ул. Р. Люксембург, 2
|Начальник пункта полиии №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем)
|Бакан Андрей Николаевич
|последний понедельник месяца
|15:00 — 17:00
|г. Керчь, ул. Цементная слободка (административный корпус)
|Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Керчи
|Паутов Олег Варерьевич
|каждый понедельник
каждую среду, субботу месяца
|14:00 — 16:00
9:00 — 11:00
|г. Керчь, ул. Д. Глухова, 5
|Начальник отдела во вопросам миграции УМВД России по г. Керчи
|Брагэ Сергей Михайлович
|первый, второй, третий вторник месяца
|15:00 — 17:00
|г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб №10
|Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД по России по г. Керчи
|Левченко Ирина Николаевна
|первый, второй, третий четверг месяца
|15:00 — 17:00
|г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб№4