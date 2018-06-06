График приема граждан сотрудниками МВД Керчи

Управление МВД России по г. Керчи информирует о графике приема граждан руководящим составом служб и подразделений Управления в июне 2018 года.

Прием граждан начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00). В дни приема граждан запись не ведется.

Прием граждан руководством УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).

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График приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи

Должность (по каким вопросам ведется прием) ФИО Дата Время Начальник Управления Ткаченко Николай Николаевич 18.06.2018 16:00 — 18:00 Начальник полиции Копылов Юрий Михайлович 11.06.2018 16:00 — 18:00 Заместитель начальника управления Назаров Валерий Владимирович 05.06.2018 16:00 — 18:00 Заместитель начальника управления — начальник следственного отдела Маркевич Ирина Васильевна 22.06.2018 16:00 — 18:00 Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Щербаков Иван Валерьевич 14.06.2018 25.06.2018 16:00 — 18:00 Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Михайлусов Александр Николаевич 27.06.2018 16:00 — 18:00 Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Усачев Дмитрий Александрович 16.06.2018 22.06.2018 10:00 — 12:00 17:00 — 20:00 Начальник отделения дознания (по вопросам проведения дознания) Трифонов Антон Валентинович 19.06.2018 16:00 — 18:00 Начальник отдела по работе с личным составом (по кадровым вопросам) Зарубина Лилиана Валериевна 20.06.2018 16:00 — 18:00

График приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи

Должность ФИО Дата Время Адрес приема граждан Начальник отдела полиции №1 УМВД России по г. Керчи Нистрян Игорь Анатольевич 08.06.2018 16:00 — 18:00 г. Керчь, ул. В. Шоссе, 42 Врио начальника отдела полиции №2 УМВД России по г. Керчи Горный Игорь Анатольевич 11.06.2018 25.06.2018 16:00 — 18:00 г. Керчь, ул. Орджоникидзе 1-А Начальник отдела полиции №3 УМВД России по г. Керчь Холап Василий Павлович 04.06.2018 18.06.2018 15:00 — 17:00 г. Керчь, ул. Р. Люксембург, 2 Начальник пункта полиии №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем) Бакан Андрей Николаевич последний понедельник месяца 15:00 — 17:00 г. Керчь, ул. Цементная слободка (административный корпус) Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Керчи Паутов Олег Варерьевич каждый понедельник каждую среду, субботу месяца 14:00 — 16:00 9:00 — 11:00 г. Керчь, ул. Д. Глухова, 5 Начальник отдела во вопросам миграции УМВД России по г. Керчи Брагэ Сергей Михайлович первый, второй, третий вторник месяца 15:00 — 17:00 г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб №10 Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД по России по г. Керчи Левченко Ирина Николаевна первый, второй, третий четверг месяца 15:00 — 17:00 г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб№4

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