График работы «Биомед-Сервис» в праздничные дни

Новогодние каникулы – не повод откладывать здоровье на потом. В медицинском центре «Биомед-Сервис» мы окажем вам необходимую врачебную помощь и проведем плановые процедуры.

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График работы медицинского центра в Керчи в праздничные дни — 31 декабря, 1, 2 и 7 января выходной.С 3 по 5 января — полный рабочий день!

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Специалисты «Биомед-Сервис» поздравляют вас с приближающимся Новым годом. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

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Запись на прием по телефону: +7 978 854 22 08