Грандиозное строительство в Ленинском районе набирает обороты

За селом Октябрьское, как и на остальной территории полуострова, развернулась грандиозная стройка.

Местные жители поделились с редакцией КерчьИНФО фотографиями, доказывающими, что строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту коснулось и их села.

Как известно, сотрудниками «Ленпромтранспроект» запроектировано технически сложное и современное искусственное сооружение – двухпутный железнодорожный тоннель протяженностью в 1 км и рассчитанный на сейсмичность в 9 баллов. Недалеко от него планируется расположить двухпутный железнодорожный мост длиной 317 м, радиус которого будет составлять 1 500 м.

Читайте: Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту возле Багерово: видео с квадрокоптера

По предположениям очевидцев, события, изображенные на фотографиях — это и есть строительство железнодорожного моста.

Жители и гости Крыма очень взволнованы строительством, продолжающимся уже не первый месяц на Крымском полуострове. Поэтому команда КерчьИНФО будет следить за событиями и публиковать свежие новости специально для своих читателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.