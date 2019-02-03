Греции передали копию знамени греческого полка, сформированного в Керчи в XVIII веке

Посол России в Греции Андрей МАСЛОВ вручил министру культуры и спорта страны Мирзине Зорбе точную копию знамени сформированного в 1779 году в Керчи греческого полка. Событие произошло в Афинах. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на историка Сергея ПИНЧУК-ГАЛАНИ.

«Копия знамени вернулась на историческую родину греческих повстанцев, которые составили костяк знаменитого греческого войска, позже греческого пехотного полка, позже Балаклавского пехотного батальона, который сыграл большую роль в охране южных рубежей России, Крыма, Тавриды. Теперь она займет достойное место в Национальном музее в Афинах», — отметил ПИНЧУК.

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По его словам, идея передать копию полка в Грецию родилась после того, как он вместе с греческим историком Агафангелом Гюрджиевым в результате продолжительных поисков выяснили, что знамя греческого полка хранится в Государственном Эрмитаже.