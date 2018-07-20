Грузовая паромная линия «Порт Кавказ – порт Керчь» вошла в пик сезона

Транспортный переход через Керченский пролив разгрузил паромную переправу от легковых автомобилей, однако потребность в перевозке крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта остается актуальной. Для этого на Грузовой паромной линии (Керченский рыбный порт – причал №24) работает три парома: «Мария», «Лаврентий» и «Победа», способные вместить до 22 АТС (автотранспортных средств) каждый.

На данный момент работа линии «Порт Кавказ – порт Керчь» находится в пике летнего сезона грузоперевозок. За прошедшую неделю (9 – 15 июля) было сделано 186 рейсов в порт «Крым» и порт «Кавказ», перевезено почти 3000 грузовых автомобилей, из них 735 – с опасным грузом.

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По сравнению с прошлым годом, на Грузовой паромной линии отмечено снижение трафика грузоперевозок. Так, в 2017 году за этот же период было перевезено около 3500 АТС. При этом поток опасных грузов увеличился примерно на 20 процентов.

«Сейчас мы стараемся компенсировать снижение грузопотока более частыми рейсами. Водителям неудобно ждать несколько часов, пока загрузится весь паром, поэтому для экономии времени пассажиров рейсы совершаются даже с нулевой погрузкой», – отметил генеральный директор компании-оператора ООО «КТЛК» Денис Обухов.

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Всего с начала 2018 года (с 1 января по 15 июля) Грузовой паромной линией переправлено более 71 000 грузовых автомобилей. Наименьшее количество АТС, с учетом благоприятных погодных условий, было перевезено 1 января – всего 14 единиц, наибольшее – 6 апреля: 562 единицы.

Грузовая паромная линия создает надежный транспортный канал для обеспечения Крыма продовольственными, хозяйственными и производственными товарами.

Текст и фото: пресс-служба КТЛК

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