Грузовики нарушают правила дорожного движения в Керчи (ВИДЕО)

В редакцию КерчьИНФО поступила жалоба от жителей города, которые взволнованы сохранностью Горьковского моста.

Жители города Керчь в социальных сетях обсуждают проблему движения фур по Горьковскому мосту. Дело в том, что грузовые автомобили перемещаются по конструкции, игнорируя запрещающие знаки.

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«Когда уже прокуратура займётся этим мостом?.. Администрация дождётся, пока он рухнет!»

Как уже известно, движение грузового транспорта по Горьковскому мосту запрещено. Фуры должны ездить в объезд: по улице Кирова.

Грузовики нарушают правила дорожного движения в Керчи

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