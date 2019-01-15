Грязи Тобечикского озера продадут для изучения

Министерство экологии и ресурсов Крыма проведет аукцион.

28 февраля пройдет аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи иловых грязей на участке Огоньки, расположенном в пределах озера Тобечикское. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Тобечикское озеро — одно из самых живописных мест Керченского полуострова. Расположено недалеко от Керчи в Ленинском районе. Единственным недостатком для посещения любимой многими перемычки между озером и Черным морем, является плохое дорожное покрытие.