ГУП «Вода Крыма» информирует: в пятницу в центре Керчи не будет воды

В связи с проведением плановых ремонтных работ вода будет подаваться с пониженным давлением в центральную часть города.

Керченский филиал ГУП «Вода Крыма» сообщает, что 1 февраля 2019 года с 8:30 до 12:00 будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водоводе Д-700, распоженного в районе по улице Кирова — угол улицы Карла Маркса.

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Предприятие информирует керчан, что в указанный промежуток времени вода будует подаваться от МДО до улицы Юных Ленинцев с перебоями.

Администрация водоканала просит население и предприятия центральной части города иметь необходимый запас питьевой воды на данный период.