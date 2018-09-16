«И опять и опять»: над берегами Крыма продолжают летать самолеты-разведчики

Вчера, над южным побережьем Крыма, с небольшим промежутком во времени пролетели два американских самолета-разведчика. Об этом стало известно из социальной сети Twitter, аккаунт Plane Radar.

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Первым над побережьем Крыма пролетел Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, а вслед за ним вылетел уже беспилотный аппарат. Но исследование территории беспилотник начал не с Крыма, а с Донбасса и уже потом он добрался до полуострова.

Это уже не первый случай, когда разведывательные аппараты кружат над полуостровом. Ранее, помимо в США, в разведке Крыма принимали участие и самолет-разведчик Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, которые следовали по привычному уже для них маршруту – по южному берегу Крыма.

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