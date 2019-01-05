И опять, и опять: Украина рассказала о подготовке прохода судов через Керченский пролив

Украинские военные корабли могут вновь попытаться «пройти» через Керченский пролив. Об этом заявил советник президента Украины и министра обороны страны Юрий БИРЮКОВ, пишет РИА Новости Крым.

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«Согласно всем международными договоренностям, законам, договорам, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Юрий БИРЮКОВ одному из украинских телеканалов.

Он добавил, что в следующий раз украинские военные планируют взять с собой международного наблюдателя.

Напомним, что о планах Киева снова послать к Керченскому проливу военные корабли, стало известно ещё в декабре. Об этом тогда сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр ТУРЧИНОВ.