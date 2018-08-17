Игорь Дишкантюк поделился с керчанами своими планами

Специально для журналистов КерчьИНФО восходящая звезда города Керчи Игорь Дишкантюк рассказал о своих песнях и дальнейших планах.

Игорь Дишкантюк — участник конкурсов «Новая звезда» и «X-фактор». В родной Керчи Дишкантюк известный ресторатор, однако петь он начал гораздо раньше, чем научился жарить рыбу и варить борщ, поэтому нередко устраивает концерты для посетителей своего ресторана.

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На данный момент Игорь записал уже две песни о любви «Птицами станем» и «Давай сбежим». Они доступны для скачивания в сети Интернет и во всех цифровых магазинах.

Следующую песню Дишкантюк планирует записать через месяц и на достигнутом останавливаться не собирается. Все они войдут в первый музыкальный альбом артиста, который будет называться именем дебютной песни «Птицами станем».

Также через неделю стартуют съемки клипа на первую песню музыканта.

Музыкант пока не планирует сотрудничество с продюсерскими центрами, однако в дальнейшем его решение может измениться. Пока Игорю удобно развивать своё творчество на всех этапах самому.

Артист пока не планирует переезжать из Керчи в другой город, ведь, по его словам:

«Не важно где ты живешь, а важно, чем ты занимаешься. Сесть на самолет и полететь не сложно ведь, правильно?»

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