Инцидент в Керченском проливе обошелся Украине в 10 000 000 000 гривен

Украина подсчитала убытки, понесенные после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении министра инфраструктуры Украины Владимира ОМЕЛЯНА.

«Это огромная сумма, цифра ущерба приближается к отметке в 10 000 000 000 гривен, если брать в совокупности и администрацию морских портов Украины, и государственные предприятия, и влияние на регион», — цитирует ОМЕЛЯНА агентство УНИАН.

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Чиновник рассказал, что ныне судовладельцы, дабы избежать убытков, переориентируют свои грузы в порты в Черном море.

При этом ОМЕЛЯН отметил, что в данный момент ситуация с проходом судов в Керченском проливе улучшается.