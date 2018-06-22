Инфографика Крымского моста: 14 тысяч строителей и «дорога в никуда»

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал инфографику о людях, которые трудятся на «стройке века». На ней собраны все основные данные о мостостроителях.

Цифры, представленные инфоцентром, впечатляют. Так, в строительстве моста через Керченский пролив приняло участие 14 тысяч строителей и полторы тысячи инженеров. Ежедневно в работе над главным мостом страны участвует около пяти тысяч человек различных профессий. При этом они приехали к нам со всех концов России — из Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов Северной, Центральной и Южной части нашего государства.

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Средний возраст мостостроителей составил от 25 до 44 лет, причем четверть из них — женщины. Сами популярными специалистами на стройке стали монтажники и бетонщики (19 и 18% от всех сотрудников соответственно), по 10% от всех участников возведения Крымского моста составило количество механизаторов и сварщиков, а еще по 8% пришлось на долю крановщиков и операторов спецоборудования. Кстати, управленцы, вопреки сложившейся российской «традиции», заняли в этом списке последнее место — их на «стройке века» менее одного процента.

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Но есть в представленной нам инфографике и «жирные минусы». Почему-то в числе регионов, из которых прибыли строители, не указан Крым — его вообще нет на изображенной карте… Получается этакий «мост в никуда». А Керчь каким-то чудом вдруг стала частью материка и оказалась в Краснодарском крае. Ну, хотя бы не забыли, как весь полуостров, — уже хорошо.

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