Инфраструктура Митридата: туалеты, торговля, парковка и электрокары

Туалетов на Митридате не будет нигде!

В ходе интервью с заместителем главы Керченской администрации Евгением АДАМЕНКО мы затронули острую тему отсутствия общественного туалета на территории одной из главных достопримечательностей города — горе Митридат.

Ранее сообщалось, что принято к рассмотрению предложение установить общественные туалеты на площадке рядом с Пританеем, там же разместить и торговые точки.

Торговля и туалет на Митридате

«Вершина горы Митридат, где расположен Обелиск Славы, — это не то место, где должны продавать чебуреки и пирожки. Конфликтная ситуация была с одним из предпринимателей, который совершенно незаконно сюда приехал на ГАЗели с прицепом в виде вагончика. В этом вагончике — чебуреки, хот-доги, пиво. Установил биотуалет по 20 рублей. А рядом — Обелиск Славы. Наверное, меня поймут керчане, которые каждое 8 и 9 мая поднимаются на Митридат, которые воспитывались здесь, которым из поколения в поколение передавали все наши традиции. А тут приехал человек, при чем он не из Керчи, у него из документов было только свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя и ксерокопия паспорта. Когда ему задали вопрос, на каком основании он разместился, мужчина сказал, что он где-то на материке обратился в налоговую, и ему сказали, что он может ехать в Крым и останавливаться, и торговать, где ему захочется. Только в городе-герое Севастополе ему запретили осуществлять торговлю. Но в Керчи тоже есть такая процедура. И вся выездная торговля должна согласовываться через Управление торговли. Ему разрешение никто не давал», — рассказывает Евгений Николаевич.

Что касается биотулетов на вершине Митридата, замглавы отмечает, что они здесь уместны только в дни проведения массовых мероприятий. Когда эта площадка становится не местом кратковременного пребывания, а массового гуляния.

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«Мы все прекрасно понимаем, что такое биотуалет. Вот приехал автобус, в нем 45 человек. Допустим, есть 5 кабин. Каждый зашел по нужде. Следующие 45 зайдут и выйдут с какой-нибудь заразой».

А проблема в том, что экскурсионный маршрут по Керчи начинается именно с Митридата. Люди с дороги хотят посетить санитарную зону в первую очередь.

«Мы с туроператорами говорили о том, чтобы маршруты по Керчи для тех, кто едет к нам с материка, начинали с точки, где был бы стационарный туалет. Сегодня наиболее благоустроенный объект — Аджимушкайские каменоломни. В нашем понимании туроператоры должны четко сработать с нашим ВКИКМЗ. И они не против».

Тут Евгений Николаевич еще отметил, что некоторые туропраторы на свой страх и риск проводят экскурсии через Большую Митридатскую лестницу, которая сегодня находится на реставрации. По сути — это строительная площадка. Если кто-то из экскурсионной группы пострадает — вина полностью ляжет на туроператора.

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Рассматривался вариант установки туалетов на площадке перед магазином на пути к вершине Митридата. Но здесь против были местные жители. И это понятно.

«Очень отрицательно к этому относятся жители соседних улиц. Их мнение необходимо учитывать. Ну почему это не аналогия улицы Рыбаков, где люди сами взяли и блоками перекрыли улицу. Мы дождемся, что и здесь будет так же».

Транспорт на Митридате и парковка

Неоднократно местные жители митридатских улиц жаловались на загазованность и шум от транспорта, поток которого значительно увеличился. Этому вопросу тоже есть определенные решения.

«Во-первых, саму дорогу на Митридат полностью приведут в порядок. Вдобавок мы планируем, чтобы туристические автобусы высаживали людей внизу на улице Курсантов, а на вершину туристов будут поднимать элетромобили. Этим вопросом занимается не мой отдел, но, насколько я знаю, уже ведутся переговоры с индивидуальным предпринимателем. Стоимость поездки до вершины Митридата должна быть уже включена в стоимость самой экскурсии. И керчане, при желании, смогут воспользоваться этой услугой».

Евгений Николаевич также пояснил, почему будет ограничен въезд на вершину Митридата:

«Во-первых, это требование ГИБДД. У нас были случаи, когда «герои» на машинах с паромов прыгали. Это человеческий фактор. Но и нужно понимать, что техника и механизм — это такая вещь, когда что-то может сломаться. Там обрыв, и это, в первую очередь, опасно. У нас есть требование ГИБДД. Сейчас идут определенные процедуры, скоро будет установлен шлагбаум».

Люди, которые поднимаются на Митридат на личном транспорте, могут оставить свою машину на грунтовой площадке, где организовывается парковка спецтранспорта во время массовых гуляний.

Это всего лишь один вопрос из обширного интервью с Евгением Николаевичем. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО и читайте продолжение.

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