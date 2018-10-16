Иностранцы остались в Керчи ради рассвета на Крымском мосту

Иностранцы специально остались с ночёвкой в Керчи, чтобы увидеть восход солнца на самом длинном мосту в Европе.

Иностранные выпускники Крымского федерального университета, которые приехали на полуостров для участия в международном форуме иностранных обучающихся и выпускников «Крым в мировом научно-образовательном пространстве», прокатились на машине по Крымскому мосту и поделились своими впечатлениями с журналистами Риа Новости Крым.

«Мы специально взяли машину напрокат и поехали по мосту. Эмоции были очень сильные. Перед тем, как проехать по нему, мы посетили видовую площадку и сфотографировались. А потом поехали. Это что-то волшебное, красивое и необыкновенное! Я плакала даже от счастья! Этот мост не только соединяет Крым с материком, он позволяет полуострову развиваться во всех отношениях», — поделилась впечатлениями выпускница 1990 года из Вьетнама Фам Тхи Тхань.

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Она подчеркнула значимость Крымского моста для туристической отрасли — он не только стал связующим звеном между регионами, но и сам по себе является важным туристическим объектом. Россияне и иностранцы специально едут в Керчь, чтобы своими глазами увидеть самый длинный в Европе транспортный переход.

Вместе с девушкой экскурсию на один из самых больших инфраструктурных объектов Крыма совершил член иностранной делегации выпускников из Социалистической Республики Вьетнам Диен Чау Куанг.

«Мы специально остались на ночь в Керчи, чтобы полюбоваться восходом солнца на мосту. И я считаю, что это не только восход солнца, не только восход моста, но и восход всего Крыма», — заявил Чау Куанг.

Напоминаем, что Крымский мост — самый длинный мост в России и Европе протяженностью 19 километров — строится с февраля 2016 года. Его автодорожная часть была введена в эксплуатацию на полгода раньше предусмотренного срока.

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