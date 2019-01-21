Иностранец похитил у керчанина телевизор и чайник

Полицейские Керчи обвинили 45-летнего гражданина соседнего государства по подозрению в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Предварительным следствием установлено, что подозреваемый подрабатывал охранником у местного жителя – присматривал за сохранностью нежилого склада. Воспользовавшись доверием керчанина, иностранец с помощью ключей владельца помещения проник внутрь и похитил телевизор с чайником, прихватив с собой имеющуюся на складе посуду. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

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В совершении преступления мужчина сознался и написал явку с повинной. Похищенное имущество у подозреваемого было обнаружено и изъято.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. За совершенное деяние гражданину грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.