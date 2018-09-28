«Интеллект» Крымского моста представили на Международном форуме

Интеллектуальная система управления Крымским мостом представлена на международном форуме в Москве.

О системе управления Крымским мостом на третьем Международном форуме «Интеллектуальные транспортные системы России» рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Юрий САФОНОВ. Об этом сообщает пресс-служба «Росавтодора»:

«Крымский мост – один из примеров инфраструктурного проекта, оснащенного комплексом элементов интеллектуальных систем. Их задача – управление автомобильными потоками с помощью единого транспортно-информационного пространства и контроль инженерных систем и конструкций посредством их непрерывного мониторинга»

В ходе последнего пресс-тура по автодорожной части Крымского моста журналисты КерчьИНФО побывали в центре управления производства и дорожного движения. Именно туда стекаются показатели многочисленных датчиков и камер.

Уникальная автоматизированная система управления дорожным движением представляет собой интеграцию нескольких подсистем, позволяющих обеспечить автоматический мониторинг транспортных потоков, информирование водителей о транспортной ситуации, автоматическое распознавание аварийных ситуаций и других инцидентов с выводом видеоинформации на монитор оператора, вывод графической информации информирующей о закрытии полосы движения в аварийных ситуациях, определение веса и категории проезжающего транспорта, автоматическое считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой по электронным базам данных, автоматический контроль скоростного режима с видеофиксацией фактов нарушений

Читайте: Росгвардейцы будут эвакуировать суда в районе Крымского моста

На Крымскому мосту действуют и такие элементы интеллектуальных систем, которые обеспечивают безопасный проход судов по Керчь-Еникальскому каналу и безопасные полеты воздушных судов над трассой моста. А также аэронавигационная сигнализация, которая установлена на арках Крымского моста на высоте 55 м и 84 м и служит для обозначения высотного объекта.

Важнейший элемент интеллектуальной транспортной системы Крымского моста – это система мониторинга инженерных конструкций.

При разработке проекта моста проектировщики определили допустимый диапазон значений деформаций, частот колебаний и углов наклона наиболее ответственных конструктивных элементов, возникающих от нагрузок от автотранспортных средств, от ветровых нагрузок и от нагрузок при землетрясениях. И мониторинг инженерных конструкций помогает обеспечить безопасность эксплуатации моста в режиме реального времени. Оператор автоматически получает информацию о напряженно-деформированном состоянии конструктивных элементов моста и для предупреждения их перехода в ограниченно работоспособное или аварийное состояние.

Все эти элементы связаны в единую систему, повышающую безопасность и эффективность эксплуатации Крымского моста.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.