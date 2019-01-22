Интерьер-керамика. Салон-выставка керамической плитки и декоративных материалов в Керчи

Если Вы ищете кафель, сантехнику, паркет и другие декоративные материалы для Вашего интерьера – наша компания для Вас! Наша компания «Интерьер – керамика», представляет собой салон-выставку керамической плитки, сантехники, обоев, керамогранита и декоративного камня, в котором Вы можете посмотреть и «пощупать» и выбрать материалы на свой вкус и цвет.
Наш Подход:
Каждому клиенту выделяется индивидуальное время на оформление заказа (ознакомление с выставкой, выбор интересующего товара, компьютерная отрисовка проекта, заказ товара) Предварительная запись для каждого клиента, позволяет подойти к выбору и оформлению заказа максимально удобно, все для того, что бы Вы остались довольны нашей работой и предложением!
Дизайн:
Мы самостоятельно и бесплатно предлагаем готовый дизайн выбранного заказа. Будь то коммерческое помещение или любое бытовое. Вы сами утверждаете конечный вариант. В обязательном порядке выдаётся дизайнерская документация в чертежном и электронном виде, содержащая всю информацию о помещении с указанием размеров и количества материалов.
Эксклюзивность:
Каждый товар наивысшего качества. Мы сотрудничаем с официальными представителями товаров из России и Европы. Гарантия качества товаров подтверждается документально.
Скорость: Доставка товаров осуществляются максимально удобными для клиента и за короткие сроки.
Ассортимент:
Весь ассортимент товара представлен на нашей торговой площади в 150 м2 который можно оценить в живую (цвет, качество и т.д.)
В ассортименте представлены:
— Кафель (Kerama Marazzi, Cersanit, Venus Ceramica, Roberto Cavalli)
— Сантехника (Grohe, Hansgrohe, Gustavsberg, Roca)
— Искуственный камень (Интеркам)
— Керамогранит (Kerranova, Baldocer, Cersanit)
— Ламинат, паркет (Kronotex)
— Багеты, Плинтуса (Европласт)
— Обои (Artdecorium, Domus Parati, Rasch Textil)
— Мозаика (Bonaparte, Coloriviva, Kerranova)
Сотни клиентов уже оценили нашу работу и рекомендуют нас. Мы ценим каждого клиента, работаем только с проверенными поставщиками, даем гарантию и даем всю сопутствующую документацию к нашим товарам.
Наши контакты:
Телефон: +7 (978) 721 — 86 — 53 Адрес: Крым, г. Керчь, ул.1-ой Пятилетки,д.38-А, 298306 Время работы: с 9:30 до 16:00
Сайт: interer-keramika.ru Почта: mail@interer-keramika.ru