Интерьер-керамика. Салон-выставка керамической плитки и декоративных материалов в Керчи

Если Вы ищете кафель, сантехнику, паркет и другие декоративные материалы для Вашего интерьера – наша компания для Вас! Наша компания «Интерьер – керамика», представляет собой салон-выставку керамической плитки, сантехники, обоев, керамогранита и декоративного камня, в котором Вы можете посмотреть и «пощупать» и выбрать материалы на свой вкус и цвет.

Наш Подход:

Каждому клиенту выделяется индивидуальное время на оформление заказа (ознакомление с выставкой, выбор интересующего товара, компьютерная отрисовка проекта, заказ товара) Предварительная запись для каждого клиента, позволяет подойти к выбору и оформлению заказа максимально удобно, все для того, что бы Вы остались довольны нашей работой и предложением!

Дизайн:

Мы самостоятельно и бесплатно предлагаем готовый дизайн выбранного заказа. Будь то коммерческое помещение или любое бытовое. Вы сами утверждаете конечный вариант. В обязательном порядке выдаётся дизайнерская документация в чертежном и электронном виде, содержащая всю информацию о помещении с указанием размеров и количества материалов.

Эксклюзивность:

Каждый товар наивысшего качества. Мы сотрудничаем с официальными представителями товаров из России и Европы. Гарантия качества товаров подтверждается документально.

Скорость: Доставка товаров осуществляются максимально удобными для клиента и за короткие сроки.

Ассортимент:

Весь ассортимент товара представлен на нашей торговой площади в 150 м2 который можно оценить в живую (цвет, качество и т.д.)

В ассортименте представлены:

— Кафель (Kerama Marazzi, Cersanit, Venus Ceramica, Roberto Cavalli)

— Сантехника (Grohe, Hansgrohe, Gustavsberg, Roca)

— Искуственный камень (Интеркам)

— Керамогранит (Kerranova, Baldocer, Cersanit)

— Ламинат, паркет (Kronotex)

— Багеты, Плинтуса (Европласт)

— Обои (Artdecorium, Domus Parati, Rasch Textil)

— Мозаика (Bonaparte, Coloriviva, Kerranova)

Сотни клиентов уже оценили нашу работу и рекомендуют нас. Мы ценим каждого клиента, работаем только с проверенными поставщиками, даем гарантию и даем всю сопутствующую документацию к нашим товарам.

Наши контакты:

Телефон: +7 (978) 721 — 86 — 53 Адрес: Крым, г. Керчь, ул.1-ой Пятилетки,д.38-А, 298306 Время работы: с 9:30 до 16:00

Сайт: interer-keramika.ru Почта: mail@interer-keramika.ru