Интернет-голосование «Мгновение нашей любви»

В честь годовщины свадебного салона «Amore MiО», сообщество свадебных специалистов «Свадьба De Luxe» приглашает будущих молодоженов принять участие в фотоконкурсе «Мгновение нашей любви» и побороться за главный приз — 10 000 руб. На приобретение свадебного платья!

В голосовании принимают участие пары, которые которые примут участие в праздничной вечеринке «Свадебный бум» в честь годовщины салона «Amore MiО». Каждая пара молодоженов получит приятную скидку или одну из услуг в проведении свадебного торжества. Главный приз будет разыгран между пятью парами, которые выйдут в финал фотоконкурса.

Участники голосования прислали свои самые теплые фотографии и рассказали свою историю любви. Теперь вам предстоит выбрать 5 пар, которые пройдут на следующий этап конкурса, который пройдет 28 октября в торговом зале салона «Amore MiО». Остальные пары так же приглашены на вечеринку, для вручения призов от партнеров мероприятия.

Голосование продлится до 26 октября. Спешите поддержать молодоженов.

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ФОТО-ГОЛОСОВАНИЕ МГНОВЕНИЯ НАШЕЙ ЛЮБВИ

Иван и Наталья 25 голосов

Илья и Ольга 54 голосов

Эдуард и Юлия 16 голосов

Никита и Настя 19 голосов

Вадим и Александра 29 голосов

Влад и Вика 39 голосов

Владимир и Ксения 85 голосов

Михаил и Анна 58 голосов

Павел и Диляра 108 голосов

Августин и Татьяна 45 голосов

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