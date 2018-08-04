Исследования пещеры под «Тавридой» будут продолжаться 50 лет

В найденной пещере под строящейся трассой «Таврида» завершается топографическая съемка. На данный момент она завершена на 95%. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель Союза спелеологов России Геннадий САМОХИН.

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В течение следующей недели ученые смогут предоставить проектировщикам «Тавриды» трехмерную модель пещеры.

«Исследования будут продолжаться еще лет 50, а может и больше. На данный момент мы завершили топографическую съемку 95% известной части. Нам нужно предоставить подробную трехмерную модель фотосъемки пещеры для строителей «Тавриды», чтобы они приняли правильное проектное решение по сохранению пещеры и созданию дороги. Через неделю мы должны сдать отчет», — рассказал САМОХИН.

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На данный момент пещеру исследуют не только крымские ученые, но и приглашенные гости с материка. По заявлениям специалистов на данный момент в пещере существует еще масса неисследованных ходов.

Недавно в ней была обнаружена глиняная стена. Она может быть продолжением пещеры.

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