Исследователи пытаются найти еще один вход в пещеру под трассой «Таврида»

Ученые из КФУ имени В.И Вернадского вместе с геологами продолжают исследовать и изучать пещеру, найденную недавно под новой строящейся трассой «Таврида». Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба КФУ.

На данный момент ученые пытаются найти еще один вход в пещеру. Это делается для того, чтобы не мешать строительству новой трассы.

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«Предполагаемое место полости было определено с помощью геофизических исследований методом электротомографии. На основании данных геофизиков поставлена точка бурения в месте предполагаемой карстовой полости. С помощью буровой установки произведено погружение на глубину 15 метров, однако предполагаемый геофизиками провал обнаружен не был… Поиски провала для создания нового входа в дальнейшем будут продолжаться», – отметили в пресс-службе вуза.

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