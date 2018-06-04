Итоги акции «Белый цветок» в Керчи

Керчане собрали 210 000 рублей на акции милосердия «Белый цветок». Совет женщин Крыма выражает огромную благодарность всем неравнодушным.

Более 4 000 горожан приняли участие в подготовке, организации и сборе средств. Каждый участник, семьи, трудовые коллективы, домохозяйки и пенсионеры, детские и студенческие сообщества творили добро и благо в эти дни не прося ничего в замен. На лечение керченских детей – Ивана и Славы было собрано 210 000 рублей.