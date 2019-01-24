Итоги и победители голосования «Выбор керчан» 2018!

Буквально несколько дней назад на сайте kerchinfo.com завершилось народное голосование «Выбор керчан» 2018. Мы предложили жителям и гостям города выбрать лучшие заведения Керчи в 14 номинациях, а само голосование продлилось целых 22 дня. Как и в прошлом году, нам понадобилось время, чтобы проверить всех номинантов на честность и отсеять накрученные голоса. Итак, пришло время огласить результаты!
Лучшая автомойка Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Марафет»
Лучшее агенство недвижимости Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «ОКриэлт»
Лучший детский центр Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Антошка»
Лучшая доставка еды Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Кабуто»
Лучший интернет-провайдер Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Боспор»
Лучшее кафе Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Home»
Лучший медицинский центр Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Глобал Медик Групп»
Лучший мебельный магазин Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Ruat Мебель»
Лучший фитнес-клуб Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Идеал»
Лучший салон красоты Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «Сирелис»
Лучшая строительная фирма Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится «ТРЕНД»
Лучшее такси Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится UP taxi
Лучшее туристическое агентство Керчи 2018
Победителем в номинации становится «Турист-ВЕМ»
Лучший фаст-фуд Керчи 2018 года
Победителем в номинации становится Mexicano
Благодарим всех за терпение и поздравляем победителей, которые, как мы и обещали, будут награждены грамотами и отличительными знаками от КерчьИНФО. Желаем нашим городским заведениям только развития и честной конкуренции. Мы все делаем нашу Керчь лучше!