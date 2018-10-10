Итоги Международного Азово-Черноморского форума в Керчи (ВИДЕО)

Составлен протокол с итогами проведения первого Международного Азово-Черноморского форума в Керчи.

Первый международный Азово-Черноморский Форум высоких технологий проходил 25-28 сентября 2018 года в Керчи. Тема:«Цифровая экономика – взгляд в будущее! Перспективные проекты и разработки в

области высоких технологий».

За 4 дня МАЧФ посетили более более 200 человек Около 100 представителей из регионов России, от предприятий, образовательных учреждений, заводов работали в онлайн-режиме. Кроме того, на Форум прислали множество предложений по различным проектам в области высоких технологий и цифровой экономики (около 150 предложений).

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В первый (нулевой) день в рамках проведения Первого международного Азово-Черноморского Форума высоких технологий было проведено заседание международного делового клуба «БОСПОР», на котором избрали представительные органы и обсудили деловые контакты и различные вопросы сотрудничества в Азово-Черноморском регионе.

На заседании Первого международного Азово-Черноморского Форума высоких технологий присутствовал митрополит Феодосийский и Керченский Платон, который благословил Форум на успешную работу.

На пленарное заседание прибыла Делегация Абхазской Республики, в лице заместителя Министра экономики республики Абхазии Тарба Батал Джамаилович . Заместитель Министра РА выступил с докладом о развитии цифровой экономики в регионе и предложил дальше проводить такого рода международные Форумы.

Первый Международный Азово-Черноморский форум в Керчи

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