Из аэропорта «Симферополь» будут летать новые рейсы

С началом летнего сезона авиакомпания «Нордавиа» приступит к выполнению рейсов из Симферополя ещё по 6 направлениям: в Сыктывкар, Воронеж, Чебоксары, Волгоград, Архангельск и Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

С 1 июня в расписании аэропорта Симферополь появились рейсы в Сыктывкар. Перелеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 5 525 рублей.

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Также с 1 июня авиакомпания приступит к выполнению рейсов в Воронеж и Чебоксары. Перелеты будут выполняться каждую пятницу. Стоимость билета в Воронеж составит от 2 675 рублей, в Чебоксары от 3 775 рублей в одну сторону.

Со 2 июня «Нордавиа» начнет выполнять еженедельные перелеты по маршруту Симферополь – Москва (Домодедово). Стоимость билетов начинается от 2 265 рублей.

Также в субботу 2 июня будут открыты рейсы в Волгоград. Стоимость билетов составит от 4 725 рублей.

С 3 июня авиакомпания приступит к выполнению прямых рейсов из Симферополя в Архангельск. Перелеты будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

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