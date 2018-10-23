Из керченского колледжа 22 студента забирают документы (ВИДЕО)

Сегодня в ходе собрания выяснилось, что из Керченского политехнического колледжа решили забрать документы 22 студента.
Об этом стало известно после общего собрания студентов, их родителей и преподавателей с Главой Республики:
«22 семьи выразили желание забрать документы и перевестись в другое учебное заведение. Всем будет оказана необходимая помощь по переводу. Мы никого не заставляем. Это их право».
Стоит отметить, что всего в колледже более 900 студентов. Поэтому это действительно малая часть от общего количества учащихся.
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В общем обстановка в колледже начинает стихать. Студенты и преподаватели со скорбью, но пониманием, что необходимо продолжать жить.
До конца года студенты будут еженедельно общаться с психологами МЧС. Пока в колледже действует усиленная охрана.
Обучение в Керченском колледже продолжается