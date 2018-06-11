Керчь-Анапа: сколько ехать по Крымскому мосту?

Путь от Керчи до Анапы стал значительно короче и дешевле. Журналисты КерчьИНФО прокатились в соседний курортный город. Нас порадовал короткий путь и цены на бензин.

Как сотрудники СМИ мы уже привыкли извлекать пользу и информацию даже из отдыха на выходных. Собираясь в Анапу решили найти информацию в сети о времени пути с учетом всевозможных обстоятельств (пробки, непогода и т. п.). В интернете оказалась лишь устаревшая информация о дороге из Керчи в Анапу через паромную переправу. Поэтому было решено фиксировать временные промежутки и рассказать своим читателям, что сейчас из Керчи в Анапу можно добраться всего лишь за 1 час 51 минуту.

Наш путь начался от микрорайона «Нижний Солнечный» в 16:43. Ровно через 10 минут мы уже были на автоподходе к Крымскому мосту. Это лишний раз доказывает, что для керчан транспортный переход легкодоступен даже без индивидуального съезда в город.

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Наш автомобиль не останавливали для досмотра, поэтому мы быстро преодолели путь до самого Крымского моста. В 17:01 уже заехали на транспортный переход через Керченский пролив. В 17:20 проехали развязку с разворотам на Керчь.

В 17:41 закончилась идеальная дорога автоподхода к Крымскому мосту и мы поехали по старому участку трассы «Новороссийск-Керчь». Съехали на узкую двухполосную трассу, впереди железнодорожный переезд со знаком «СТОП». Здесь скорость движения значительно уменьшилась и стало даже немного грустно.

Настроение поднялось уже на первых АЗС — цены на бензин здесь дешевле на 2-5 рублей.

В 18:34 мы уже были в черте города-курорта Анапа с хорошим настроением, полным баком и статьей для сайта КерчьИНФО.

Керчь-Анапа: сколько ехать по Крымскому мосту?

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