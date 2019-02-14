Из Керчи в Новоотрадное построят новую дорогу

Проект трассы Керчь-Чистополье-Новоотрадное уже готов.

ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщили журналистам КерчьИНФО о предстоящем строительстве новой дороги по направлению Керчь-Чистополье-Багерово.

«Проект строительства данной автомобильной дороги готов, после проведения процедуры закупки по определению подрядчика и заключения с ним государственного контракта начнутся работы по строительству автомобильной дороги. На время строительства будет организован временный объезд», — говорится в сообщении.

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Ранее, планировалось построить Северный обход Керчи от порта «Крым». Но из-за досрочного запуска движения автомобилей по Крымскому мосту исчезла необходимость новой дороги в обход Керчи.