Из Краснодара к Крымскому мосту построят платную дорогу

«Автодор» построит платную трассу Краснодар-Новороссийск, которая будет подводить к Крымскому мосту.

Трасса будет дублировать существующую, но значительно сократит время пути из Краснодара в Новороссийск и в города Крыма.

«Готовимся к проектированию Краснодар — Абинск — Новороссийск, скоростной трассы», — рассказал председатель правления «Автодора» Сергей КЕЛЬБАХ журналистам ТАСС.

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Трасса будет идти от М-4. Ее свяжут с будущим дальним западным обходом Краснодара и пройдет к дальним подходам Крымского моста.

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