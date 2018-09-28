Из нового вокзала в Керчи планируют сделать транспортно-пересадочный узел с развязкой

Крымские власти планируют сделать из нового железнодорожного вокзала в Керчи транспортно-пересадочного комплекса с автостанцией, транспортной развязкой и парковкой. Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба главы Крыма Сергея Аксёнова по итогам совещания, касающегося реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

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«Во время обсуждения строительства железнодорожного вокзала в Керчи было принято решение рассматривать этот вокзал как транспортно-пересадочный узел – с учётом строительства автовокзала, транспортной развязки и мест для парковки. В ходе мероприятия было предложено четыре варианта решения этого вопроса», – говорится в сообщении и добавляется, что конкретный вариант будет определён до 5 октября.

Напомним, что станция Керчь-Южная должна быть построена на подходах к Крымскому мосту и по сути заменит ж/д вокзал в Керчи, так как тот остается в стороне от главной транспортной магистрали. Запуск ж/д транспорта планируется уже на декабрь 2019 года.

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