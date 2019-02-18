Из пансионата в Ленинском районе Крыма украли телевизоры

Из гостиничных номеров одного из пансионатов в Ленинском районе похитили бытовую технику, общей стоимостью 14 000 рублей.

Директор пансионата обратился в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району с сообщением о том, что в гостиничные номера путем взлома проник неизвестный и похитил два телевизора.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить причастность к совершению кражи 36-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном, и рассказал, что похищенную технику продал знакомому, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

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В отношении подозреваемого гражданина возбуждено уголовное дело, за что злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, а сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия по установлению причастности данного лица к совершению аналогичных преступлений.