Из первых уст: подробности взрыва газа в Керчи

Ранее сообщалось, что на Войкова, 1 А взорвался газ. Журналисты КерчьИНФО поделятся подробностями произошедшего со своими читателями.

В 12:33 поступило сообщение о том, что произошёл взрыв баллона в здании по адресу Войкова, 1 А, в котором размещается местная религиозная организация «Церковь христиан веры Евангельской (пятидесятники) «Добрая весть». Об этом сообщили сотрудники пожарной службы по городу Керчь.

По прибытию подразделения было выявлено, что во время замены сотрудником предприятия одного баллона на новый произошла утечка газа и хлопок газовоздушной смеси.

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«У них двухэтажное здание. Пожар возник на первом этаже во время приготовления пищи. Площадь пожара на кухне составила 6 кв. м. В результате хлопка повреждена оконная рама, газовая плита, кухонная мебель. Мы людей эвакуировали. Однако в результате пожара пострадала одна женщина, которую доставили в 1 городскую больницу. Она сейчас находится в нейрохирургическом отделении».

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