Из-за аварии на керченской трассе пострадало три человека

Три человека пострадало в результате аварии, которая произошла в селе Чистополье Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым, пишет РИА Новости Крым.

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Участниками ДТП стали Toyota Land Cruiser и ВАЗ 2105. На место происшествия оперативно была направлена дежурная смена спасателей вместе с сотрудниками скорой помощи.

«При столкновении автомобилей Toyota Land Cruiser и ВАЗ 2105 пострадали три человека — водитель и пассажиры отечественного авто. Они были переданы сотрудникам скорой помощи и госпитализированы в керченскую городскую больницу №1», — рассказали в ведомстве.

На месте случившегося ДТП сотрудники МЧС обеспечили противопожарную безопасность, а также беспрепятственное движение для других водителей.