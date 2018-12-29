Из-за ДТП движение по одной из улиц Керчи затруднено

Сегодня во второй половине дня в Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке улицы Чкалова с Куль-Обинским шоссе перед светофором произошло ДТП. Об этом сообщили журналистам КерчьИНФО очевидцы. По из словам, авария случилась при перестроении или повороте. У машин имеются незначительные повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Официальной информации о ДТП нет, подробности не известны.

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В зоне аварии движение на дорогах немного затруднено.